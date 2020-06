KAS SINA JÄRGID? Vaata üle need viis üliolulist toiduohutuse reeglit 

Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsleri Hendrik Kuuse sõnul annab toiduohutuse päev hea võimaluse pöörata tähelepanu sellele, et toiduohutus on kõigi huvides ning seetõttu ka kõigi vastutus. „Toiduohutusel on otsene mõju inimese tervisele, mistõttu peavad kõik toiduahela osalised panustama, et tagata ohutu toit,“ ütles ta meediale saadetud teates.