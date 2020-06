EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Saare leib. Iirimaalt 

Sega kõik ained suures kausis, viimasena lisa siirup ja piim. Piima lisa jaokaupa, et tekiks niiske, mahlakas paks tainas.

Pane hästi määritud leivavormi (1 kg leiva suurus) ja küpseta 230 C juures 6–20 min – kuni leib on kerkinud. Alanda kuumus 180 C-ni ja küpseta veel umbes tund. Võta välja, kalluta leib vormist välja ja koputa noaotsaga, kui kõmab õõnsalt, on valmis.