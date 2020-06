Piknik: selle suve kõige turvalisem pidu  

Et toit muljuda ei saaks, on vaja head piknikukorvi, aga piltidel sageli nähtud punutisest paremini sobib väljasõiduks vormi hoidev ja hõlpsasti kantav sangaga korv või spetsiaalne seljakott.

„Piknikukorv pole see, mille ma hommikul kell üheksa kokku pakin, et siis kell kolm sööma hakata,“ tuletab Kersti meelde ka toiduohutust. Kes sõidab piknikupaika autoga, saab toidu panna kas autokülmikusse või kasutada termokaste. Viimaste puhul ei tasu poes müüdavatele külmabrikettidele väga loota, hoiatab Kersti: märksa tõhusamalt toimivad termokasti põhja pandud kaks-kolm poolteiseliitrist pudelit jäätunud veega.

Kerstile tundub plaan tänavu suvel peresündmust piknikuga tähistada hoopis turvalisem kui kusagil restoranis pika laua taha koguneda. Eriti siis, kui peres on ka väikelapsi või eakamaid inimesi. „Ma ise küll väga ei kipu sellel suvel kuskile rahva sekka,“ tõdeb ta. „Kui koguneb kümme inimest, siis see on ju ideaalne seltskond pikniku pidamiseks. Samas – miks mitte minna vaid kahekesi.“ Suviti on paljudel kombeks korraldada suguvõsa kokkutulekuid, ka sellisel juhul päästab piknik.

Ise armastab Kersti ühitada pikniku koduse aiapeoga ja on kindel, et pole mingit vajadust kulutada pikniku pidamiseks ilusal suvepäeval aega sellele, et sõita maha kümneid kilomeetreid. „Miks minna kaugele, kui piknikulina võib ka koduaias puu alla maha laotada. Eriti nüüd, kui õunapuud õitsema hakkavad,“ ütleb Kersti. Ta usub, et pärast nädalatepikkust kodukontoris istumist on piknik ka suurepärane suhtlemiskoht.