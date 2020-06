ÕL VIDEO | ÕHTULEHE TEST: mida arvab itaallane supermarketi sügavkülmutatud pitsast?  

„Loomulikult on selge, et külmutatud pitsa söödavaks muutmine on mõeldamatu idee. Arusaamatu, kellele kaubahallid neid müüvad, ja eriti, et neid sealt ostetakse,“ kirjutab Jelena Kostjukovitš oma raamatus „Gusto. Miks itaallased räägivad aina toidust“. Kuidas aga suhtuvad supermarketi sügavkülmutatud pitsadesse kaks itaallast, Eestis juba 25 aastat pitsasid küpsetanud Paolo Moglia ning tema poeg, "Eesti parim Noorkokk 2019" Noel Moglia?