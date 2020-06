Kalatoitude retseptid KALAPÄEVA RETSEPT | Räimefileed koduse muna-sinepikastmega Tiina Lebane , täna, 09:57 Jaga: M

Räimefileed koduse muna-sinepikastmega Foto: Jaan Heinmaa

Kerges äädikamarinaadis „küpsenud“ värsked räimed koos omavalmistatud koheva muna-sinepikastmega on tõeline hõrgutis, mille söömist on pea võimatu lõpetada enne, kui kauss on tühi. Mõistagi on hea kasutada väga värsket kala, aga arvesta, et selgroogu on umbes päevavanusel räimelt lihtsam välja võtta kui hommikuselt püügilt. 500–600 g fileede saamiseks tuleb osta umbes kilo jagu puhastamata räimi.