KÜLLUSLIK ARGIROOG | Panniroog munanuudlite ja köögiviljadega Tiina Lebane , täna, 07:04

Panniroog munanuudlite ja köögiviljadega Foto: Tiina Lebane

Selle lihtsa roa kohta passib öelda küll, et ega küll küllale liiga tee. „Küll“ on siin muna, mida on nii mahedates munanuudlites kui ka munapiimas, mis nuudlid ja köögiviljad pannil kokku seob. Porgandite ja herneste asemel võid kasutada muid meelepäraseid (külmutatud) köögivilju.