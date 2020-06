Taimetoidu retseptid LAHEDAKS REEDEKS | Vürtsikas ja ürdine sealihapada bataadi ja ubadega Tiina Lebane , täna, 07:17 Jaga: M

Vürtsikas ja ürdine sealihapada bataadi ja ubadega Foto: Jaan Heinmaa

Kaneel annab koos tšilliga sealihale meeldivalt sügava maitse, mis ei ehmata liigse tulisusega. Seda viimast saad lisada, kui jätad tšillidesse seemned sisse. Või siis mitte, kui nii otsustad. Teine kogu roale oluline maitseandja on kuivatatud ürdisegu, mis tõuseb esile siis, kui pada on jõudnud potis tükk aega kokku podiseda. Kui soovid, paku juurde mahedat paksu maitsestamata jogurtit. Kindlasti peaks laual olema lavašš või krõbeda koorikuga juuretisesai, millega on hea taldrikutki puhtaks tõmmata.