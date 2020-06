Tortide retseptid NÄDALA KOOK | Kuppeltort maasikate, besee ja kohupiimavahuga Tiina Lebane , täna, 10:21 Jaga: M

Kuppeltort maasikate, besee ja kohupiimavahuga Foto: Jaan Heinmaa

Selle suure, kauni ja maitsva tordi tegemine nõuab pisut enam aega ja tähelepanu, ent valmistamine on tegelikult lihtne ja tulemus ülimaitsev. Küpseta põhi eelmisel õhtul, siis on see pidupäeva hommikuks täiesti maha jahtunud. Uhke marjadest ja kohupiimavahust kuplikihi tegemine käib lihtsalt ning tort jõuab külmas ka ära tarduda. Mõistagi võid maasikad asendada teiste värskete marjadega või kasutada marjasegu.