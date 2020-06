Kalatoitude retseptid KALAPÄEVA RETSEPT | Õrnsoolasiig džinni ja fenkoliga Tiina Lebane , täna, 07:13 Jaga: M

Õrnsoolasiig džinni ja fenkoliga Foto: Jaan Heinmaa

Läänemere rannikuvete iludus, sale ja hõbedane siig on oma sugulase lõhe kõrval meie söögilaual veidi unustusse vajunud. Aeg on see rammus kala meelde tuletada ja alustada näiteks siia õrnsoolamisest. Ei maksa karta, et meie jaoks haruldasemad fenkol ja koriandriseemned kala maitset varjutavad. Seda ei juhtu kindlasti, tulemuseks on hoopis tõeline maitseelamus!