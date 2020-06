POODLEMISE NIMEL! Uuring näitas, et kriis ei pane säästma, inimesed ihkavad ostlema 

Huvitav oli ka see, et küsitletute majanduslik kindlustunne ei kahanenud nii märkimisväärselt võrreldes eelmise aasta sügisega, täheldas täna ajakirjanikele uuringu tulemusi tutvustanud Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog. „Emotsionaalses plaanis inimesed tundsid ebakindlust ja see kõik väljendub ka ostukäitumises.“

Kuigi toiduostmine veebist oluliselt suurenes, jäi see üldvaates siiski marginaalseks. Toit, apteegikaubad, kodukeemia, majapidamispaber ja alkohol on kõik üle 90 protsendi juhtudest ostetud tavapoest. E-kaubandusest ostetakse kõige rohkem raamatuid (63 protsenti), elektroonikat (53), spordikaupu (61), kosmeetikat (50) ja riideid (50).

Tulevikku vaadates usuvad küsitletud tarbijad, et eriolukord ei muutnud eriti nende ostukäitumist. 47 protsenti kavatseb edaspidigi ostelda nii poes kui ka veebis. 14 protsenti kavatseb e-kaubandust rohkem kasutada. 27 protsenti aga tahab tagasi kauplustesse. 12 protsenti sooviks poodelda vaid kohapeale minnes. Võrreldes viie aastaga aga on netist ostjate arv mitmekordistunud, eriolukord murdis selles vallas mitmeid psühholoogilisi barjääre, nentis Voog.

Ostukäitumise prognoose vaadeldes konkreetset pilti välja ei joonistu. Võib siiski teatud protsentidele toetudes näha, et kohapeal poodlemist eelistab pigem keskealine muust rahvusest naine, kes elab maakonnakeskuses. Veebi poole aga kaldub nooremapoolsem mees, kelle elukoht on linn. Siiski saab öelda, et neid, kes edaspidi ostavad vaid tavapoodidest, on võrreldes e-kaubanduse eelistajatega pea kaks korda enam (27 vs. 14 protsenti).