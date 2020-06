HEAD GRILLKANA PÄEVA! 7 ideed, kuidas tervest kanast mitu päeva süüa saab 

Grillkana on üks neid roogasid, mis on targem osta poest, kuna nende suurtes grillahjudes on lihtsam ja vaevatum seda linnukest küpsetada. Kui aga ka koduses ahjus on kanakese grillikohal pöörlemapanemise võimalus, siis kasuta see julgesti ära! Ise tehtud roa puhul on alati tagatud kolm asja: tead, mida see sisaldab, saad maitseid sättide enda suva järgi ja uhkus isetehtud toidust.