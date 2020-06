Vaheldust toidulauale: aseri šašlõkk ja mahlased quesadilla'd 

Mis iseloomustaks suve paremini, kui tulistel sütel küpseva šašlõki lõhn! See retsept pärineb minu mehe vanematelt, kes on Aserbaidžaanist pärit ja teavad maitsva grill-liha saladusi juba noorest peale. Kuigi aserite esmane eelistus on lambaliha, kasutan eestlaste seas enim levinud sealiha.

Valmistage liha ette vähemalt pool päeva enne küpsetamist. Vardas küpsetamiseks mõeldud tükid lõigake ühesuurused, siis valmivad need sama ajaga. Jälgige, et igale tükile jääks väike kiht rasva külge, see aitab liha mahlasemana hoida. Marineerimiseks lõigake sibulad sektoriteks ja pigistage veidi katki, et neist rohkem mahla välja tuleks. Masseerige sool ja pipar õrnalt lihatükkidesse ja jätke need marineerima koos sibulasektoritega 3 tunniks kuni üle öö. Enne küpsetamist laske lihal soojeneda toatemperatuurini.