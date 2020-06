21. juuni on smuutipäev! Pea sajandivanune jook polnud esiti populaarne 

Esimesed smuutid segati vaid puuviljadest, mahlast ja jääst ega olnud populaarsed. Kui hindama hakati naturaalseid toiduaineid, sai smuutist trendikas tervisejook. Soovitatavalt peaks tervislikus smuutis olema süsivesikud, valgud ja vitamiinid tasakaalus. Vedelikuks paari puu- või juurvilja juurde kasutatakse naturaalset mahla, lehma- või pähklipiima, aga ka vett. Viimasel ajal on smuutisid hakatud rikastama ka supertoidusegudega.Tervisekokteili kaloraaži ei tasu siiski alahinnata – tihti on see võrdne ühe toidukorraga.