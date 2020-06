Kasesiirupit karta ei tasu 

Kasekunsti kasesiirup on kodumaine toode, mis koosneb vaid ühest koostisosast – kasemahlast. Keskmiselt on kasemahlas 1% suhkruid ning rohkelt vitamiine, mineraale ja antioksüdante.

Kasesiirup Foto: Kai Kodasma

Maitse on omapärane, meenutades kergelt nii kasemahla kui ka karamelli. Maitse varieerub olenevalt siirupi karamelliseerituse astmest ja ajast, kui mahl on kogutud. Hele kasesiirup on oma maitselt pehmem, tume on rikkalikum.