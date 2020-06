Hea idee säästmiseks! Üks lihavaba päev nädalas 

Esimene toidulaua tervislikumaks muutmise ja ühtlasi säästunipp on kasutada igapäevamenüüs rohkem köögi- ja juurvilja ning vähem liha. Liha võib küll maitseda ja on mitmekülgse toidulaua oluline osa, aga eestlane kipub seda sööma rohkem kui tarvis. Peale selle on liha juurikatest kallim, seda eriti algaval köögiviljade hooajal.