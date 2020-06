Moekunstnik Kai Saar: ootamatutele külalistele valmistan marjakooki 

Viimati õnnestus saada Viimsi taluturult värsket siiakala, millele tegin kodus kerge soolamise, nii nagu minu hiidlasest ema seda alati on teinud. Hiidlased juba teavad, milline on parim kala! Siiakala kohta on neil ka üks nali. Kaks hiidlast saavad kokku. Üks teisele: „Täädsa, küll see siiakala on ikka hää!“ „Kost sa seda tääd?“ „Ma Talinas akna pääl nägin!“