TIIU TESTIB | Otsime parimat maapähklivõi purgitäit  

Kommentaar: Koostiselt hästi pehme ja kreemine. Maitses on tunda röstitud maapähklit, mis on esialgu kergelt magusa alatooniga, ent peagi jõuab kohale ka soolaseid noote. Testijate arvates on see väga hea pähklivõi, mida nad paneksid meeleldi röstsaiale. Aga koostises on paraku üksjagu lisaaineid.