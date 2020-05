Presidendi räimed ehk Kiideva räimerullid 

Üllatusena sai Meeli hiljuti teada, et enam-vähem sama retsept on kasutusel ka Saaremaal. „Küllap see liikus perenaistega, kes ehk Saaremaalt siia toodi. Või kes seda enam täpselt teab, kuidaspidi see käis,“ märgib ta kommentaariks sellele, et Saaremaa ja Läänemaa road osaliselt kattuvad.

Tiiu hinnangul peab see üks vana retsept olema, sest muidu keegi ei ütleks, et võta sada räime või kilu, ning seega võib seda lugeda osaks kultuuripärandist. Söödav kultuuripärand on praegu sealkandis eriti hinnas, sest tänavu on Eesti toidupiirkonnaks valitud just Läänemaa. Söödava kultuuripärandiga on võimalik end kurssi viia ka kohvikuteõhtul Noarootsis (11. juulil), kodukohvikute päeval Vormsil (18. juulil) ning juba traditsioonilisel Haapsalu Maitsete Promenaadil (15. augustl). Kindlasti annab põhjaliku ülevaate sealkandis söödust-joodust ka 12.-12. novembrini toimuv Läänemaa Toidunädal.