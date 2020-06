Toiduuudised HOOAJA ESIMESED HOIDISED: marineeritud redised punase sibulaga Jana Olesk, Nipiraamat , täna, 08:00 Jaga: M

Marineeritud redised punase sibulaga. Foto: Jana Olesk

Üks mõnus varasuvine vili on redis. Esimesed värsked redised oma kasvuhoonest lähevad ilmselgelt toorelt käiku. Mis saab aga siis, kui neid on väga palju? Just see mure mul sel aastal tekkis ja nii sündiski esimene hoidis.