Ei olegi pähklid? Mida võiksid teada maapähklist ehk arahhisest? 

Kuigi nime järgi võiks eeldada, ei ole maapähklid botaaniliselt pähklid. Maapähkel ehk arahhis on hoopis kaunvilja seeme. Maapähkli kaunad kasvavad maa all ja ühes kaunas on tavaliselt 1–4 õhukese pruuni koorega helebeeži seemet.

Maapähkleid hakati kasvatama tuhandeid aastaid tagasi Lõuna-Ameerikas ja tänapäevaks tuntakse maapähkleid peaaegu igas maailma nurgas. Suurimad maapähklite tootjad on Hiina, India ja Ameerika Ühendriigid.