JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 1.–7. juuni: C-vitamiinist rikkad tervistavad toidud kodukandi kuusikust 

Kevadel on lihtne viis toidulaua rikastamiseks korjata noori kuusevõrseid. Neid võib lisada salatitesse, smuutidesse ja kasutada erinevate toitude või ka vee maitsestamiseks. Kuusevõrsed on hinnatud suure C-vitamiini sisalduse poolest. Lisaks sisaldavad nad suurel hulgal teisi vajalikke vitamiine ja mineraalaineid. Neis on nii vesi- kui ka rasvlahustuvaid ühendeid. Seepärast saab neid edukalt kasutada erinevate toitude toitainetega rikastamiseks. Kuusevõrsed sobivad ka suurepäraselt vahepaladeks.