PEAKOKA ANKEET | Suhkruingel Kertu Lukas: kui teed kõik ausalt ja stringe kuludesse ei pane, siis ega väga lihtne ei ole 

Eesti üks populaarsemaid kondiitreid, Suhkruingli peakokk Kertu Lukas tunnistab ausalt – kriis pole väikefirmale kuigi magus, isegi kui riiklik abikäsi vastu võtta. Ent käsist-jalust kinniseotuna ei tohi tema meelest jääda ootama, et sind meri ise kannab – ise tuleb end välja rabeleda. Ja see läheb tal järjest paremini.

Miks sa armastad süüa teha?

See on eneseväljendus – kunst, millega sööjaid võluda. Pühendunud kokkadel on tavaliselt peas ära käinud veider klõpsatus, nad ei saa enam teisiti. Olgugi, et su tööpäev on vahel 16 või 18 tundi, sa pead seda tegema ja hästi. Teiste rõõmustamiseks. Eks see ole ikka aplausi teenimise nimel, sind paneb käima valdavalt see, et sa näed, et sinu teos meeldib kellelegi, et sind kiidetakse ja tänatakse. See paneb pingutama, samuti nagu on teistel loomeinimestel.