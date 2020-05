EVELIN ILVES | Jälle ühe muinasjutu lõpp... 

Huvitav, palju keerdkäike ja pöördelisi momente aastal 2020 veel varuks on? Kogu maailm oleks justkui pahupidi. Isegi kui globaalselt tasemelt lihtsa inimese igapäevaellu maanduda näib sealgi mikrotasandil sarnane kaos valitsevat. Kui muinasjutud lõppevad, kas see tähendab, et varsti algab uus? Lapsepõlves oli küll ju nii. Tähendab ju ühe ukse sulgemine uute avanemist? Kindlasti.

Minu elus on nii läinud, et kui koroonakriisi alguses tundus – kindlasti õigustatult– et minu kodurestoran Tallinna vanalinna kodus ei avane enam iialgi. 0-käibega ettevõttega seda kodu ülal ei pea ja kuidas sa julgedki uutes oludes võõraid oma köögilaua taha lasta?

Aga võta näpust. Just laekus esimene tellimus juunisse.