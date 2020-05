Magustoidud Kevadine värskus maasikatega: imekerge jogurtitort Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 13:55 Jaga: M

Foto: Kai Kodasma

Kerge jogurtitort, mille kauniks krooniks on hulk maasikaid, on suurepärane patuvaba maius suvele vastu minekuks. Valmib see möödaminnes ega vaja isegi ahju panekut. Sobib pidulauale ja ka lihtsalt maiustamiseks ning teeb tuju heaks nii suurel kui ka väiksemal koogisõbral!