Suupisted:peolauale pilkupüüdvad ja teleka ette tervislikud 

„Kaunilt esitletud suupisted annavad igale perenaisele suurepärase võimaluse särada, pakkudes külalistele erinevaid maitseid ja loomulikult silmailu,“ ütleb Jõgeval kaks aastat tagasi catering-firma Sibul ja Sammal käima lükanud Tiia Meitus. Sestap soovitab ta nii suupisteid valmistades kui ka pakkudes järgida, et valikusse kuuluksid nii eri tekstuuri, maitse, värvi kui ka kujuga ampsud ning et need oleksid ka kaunilt serveeritud.

„Suupistevaagen on hea moodus väikeses vormis põnevaid kooslusi ja pilkupüüdvaid ampse pakkuda," kinnitab ka raamatu „Suupisted. Pidused ja argised ampsud“ autor Pille Enden.