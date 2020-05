PEAKOKA ANKEET: Kokkade kaitseingel Helen Vihtol: kes suvel ei liiguta, see sügist ei näe 

Peakokkade ühenduse koordinaatorist Helen Vihtolist on kriisi ajal saanud otsekui kaitseingel, kes aitab hoolealustel enese eest seista ja leida viise, kuidas ellu jääda. Tegu on aga ka ise kokata armastava inimesega, kel oli plaanis kohvik avada!

"Hetkel näen, et oleme kriisiga hetkes, kus enamustel tuleb vanast lahti lasta. Ellu jäävad need, kes kiirelt turu muutustele kaasa lähevad ja aru saavad, kes on nende sellesuvine klient. Kes suvel ei liiguta, see sügist ei näe. Karm reaalsus," lausub ta.