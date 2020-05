KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Viimaks ometi saab süüa Emajõe kaldal! 

Eine murul või piknik jõekaldal – no kas pole ilusad mõtted mõlemad? Nii kaua kui mina ennast Tartuga siduda mäletan – aga seda on juba u 30 aastat – on ikka kurva ohkega räägitud, et oh saaks ometi Emajõe kaldapealsed elama. Ning eks ka katseid on tehtud, kuid näe nüüd on see õnnestunud.

Juba mitmendat aastat käib suviti Emajõe kaldal elu. Ilusamatel suveõhtutel võtab see lausa laulupeo ulatuse, kus rahvamassist läbi pääsemiseks tuleb kõvasti laveerida, vaba kohta lauakeste taga leida pole aga eriti lootustki. Nii istubki osa rahvast otse murul ja on seejuures õnnelik nagu porgandipeenrasse sattunud jänes.