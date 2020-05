PANE TÄHELE | Üheksa köögividinat, mis vajavad õigel ajal väljavahetamist 

Graniitkattega pann Foto: Unsplash

Niipea, kui tunned, et su teflon või muu kattega nakkumatu pann hakkab põhja kõrvetama, on aeg see välja vahetada. See tähendab, et nakkumatu pind on saanud kannatada ja selle osakesed võivad sattuda toitu ja sööjate organismi. Osade nakkumatute pannide eluiga ongi umbes pool aastat. Natuke kauem peavad vastu graniitkattega pannid.