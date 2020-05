PEAKOKA ANKEET | Angelica Udeküll soovitab kriisijärgsest ajast võtta maksimum kodumaise toiduga – džinnimarinaadis räimedega! 

See on nimi, mis ei vaja pikemat tutvustamist – Wicca peakoka, ainsa Eesti naiskokana kõrge Gordon Bleu auhinnaraha pälvinud särava Angelica Udekülli retsepte on saanud nautida nii teleekraani, ajakirjade kui ka Toidutare vahendusel. Tema lihtsad maitsed, selged retseptid ja kodumaise tooraine osksuslik kasutus on teinud naisest kindla lemmiku!

Miks sa armastad süüa teha?

Minu jaoks on söögi valmistamine ja serveerimine olnud alati eneseteostuse väljundiks ja usun, et kulinaariat võib pidada üheks kaunite kunstide alaliigiks. Ka köögis kehtib reegel, et mida rohkem harjutada, seda enam kasvab vilumus, tunnetus ja soorituse kvaliteet.

Samas julgen väita, et lisaks naudingulisele poolele on söögiga seotud mitmed olulised valdkonnad. Pean siinkohal silmas tuntud tõde, et oled see, mida sööd ja toidu roll hea tervise säilitamisel on ülioluline.