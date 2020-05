KIIRE KEVAD: sireliõitest saab siirupit ja kikkaputkest moosi  

„Kevad on kiire aeg, siis on hästi palju korjamist. Eelmisel aastal oli hästi kiire, kõik õitses korraga. Jahe ilm on korilase jaoks parem,“ ei kurda Tänava talu peremees Margus Maripuu tänavuse kevade üle. Kuigi kiirustama ei pea, on ta mõned sületäied nurmenuku- ja võililleõisi juba Marjatari siirupite tarbeks korjanud.

„Kui lapsed sündisid, hakkasime järsku moosi tegema," räägib Margus, kuidas Matsalu veerel moositalu sündis. Aga kuidas ta õisi pudelisse ja purki panema hakkas, Tänava talu peremees enam täpselt ei mäletagi. „Äkki sirel oligi esimene, saadud roosakaslilla siirup ilmselt innustaski,“ arvab ta ja lisab, et mida tumedamad õied on, seda intensiivsemat tooni siirup jääb.