MAITSEELAMUS METSAST: süüa leiab nii puu otsast kui ka puu alt  

„Metsa maitsetega tutvumine on nagu veini degusteerimine, lähenema peab avatud meelega,“ ütleb juba aastaid Läänemaalt Eesti tipprestorane varustanud korilane Maret Allikas.

„Võõramaistele supertoitudele proovin alati leida alternatiive. Neile kõigile on olemas samaväärne või parem kohalik taim,“ usub Maret, et valikuvõimalused on palju laiemad kui enamik inimesi arvab. Tema selle kevade lemmikuks on mesise maitsega vahtraõied. Neid lisab ta värskele salatile, millest ei puudu ka raudrohu-, salukõdriku-, võilille- ja naadilehed. Järgnevalt õpetab ta ka Õhtulehe lugejaid tervislikult ja kohati ehk ootamatultki oma toidulauda rikastama.