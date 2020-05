JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 25.-31. mai: anna kodumaiste ürtidega toidule uus maitse 

Kõik me vajame argipäeva vaheldust. Üks viis selleks on toitude maitsestamisel kasutada maitseainete asemel erinevaid ürte. Maitsetaimed annavad toidule omapärase ja uudse maitse. Kellel aeda pole, sellel on neid lihtne ja mugav kasvatada ka köögi aknalaual, rõdul või terrassil. Lisaks sellele, et maitsetaimedel on palju kasulikke omadusi, pakuvad nad ka rohkelt silmailu.