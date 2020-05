KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Noobli cafe’na end esitlevas teatripuhvetis töömeheprae pakkumine on kentsakas 

Vanemuise teater on üks vana ja väärikas asutus. Aga vaata selle tänapäevane ehituslik kehand on pärit kandilisest ajastust, ning sama kandiline koppel on ka selle teatrumi puhvet. Tõsi küll, seda ruumi on nüüd üritatud tekstiilide, separeede ja armsate toolide abil veidi muhestada ... ja tulemus pole laita.

Peale katkuaega taasavatud puhvetis nimega Shakespeare Cafė on inimesi vähevõitu ning teenendus sedavõrra ladusam. Menüü on kohe kõpsti lauas, tellimus mõne minutiga antud ja väike naeratus pealekauba saadud.