PEAKOKA ANKEET | Pulmapidude nõutuim kokk Urpo Reinthal YliCoolist õppis kriisis viimaks vanaema pannkooke tegema! 

Seevastu meie 11-aastane tütar Elisabeth armastab tohutult minuga koos kokata. Ta on julge katsetaja, kes muudab retsepte enda visiooni järgi ning üllatab mõnikord ka mind ning mu kogenud kolleege. Tema pärusmaa erinevalt minule on magusa valmistamine.

Teine tütar on veel liiga pisike, et tema toidualaseid oskusi hinnata. Tema on rohkem sööja rollis veel, kuid kindlasti katsetan ka temaga varsti juba keerulisemate asjade tegemist.

Kõige värskemad Toidutare uudised otse sinu postkasti Kes sa oled, milline on sinu teekond kulinaarias olnud?

Minu kulinaarne teekond algas viieaastaselt kodus pannkookide tegemise ja muna praadimisega. Seitsmeselt hakkasin hakklihakastet valmistama ja kartuleid keetma, kuna ema saatis mind lollitamise pärast kartulipõllult minema. „Kui tööd teha ei taha siis mine minema ja tee midagi kasulikku!“. Seda ma kaks korda öelda ei lasknud, läksin tuppa ja valmistasin perele hoopis õhtusöögi. Hakkliha jahu kaste rohke sibulaga, keedukartul ja sahvrist toodud hapukurgipurk.

Pannkookide tegemise õppisin ära oma teiselt vanaemalt, kes kahjuks on juba lahkunud meie seast. Siiani imestan, kuidas ta sai teha alati nii maitsvaid ülepannikooke. Olen aastaid üritanud teha seda tainast. Alles nüüd, paar nädalat tagasi ise metsas lõkkel lastele pannkooke küpsetades oli Heureka hetk. Just selline maitse oli ju minu Tammistu vanaema tehtud pannkookidel!

Minu kulinaarne teekond on mind viinud paljudesse Tallinna tippköökidesse, välismaale, enda restoraniga kahel järjestikkusel aastal Silverspooni finaali ning ääretult paljude truude klientideni YliCooli Cateringiga.

Mul on olnud alati tugev sisemine veendumus, et soovin just kokaks saada. Liikusin vaikselt, kuid kindlalt terve kooliaja sinnapoole ning peale keskkooli lõpetamist läksin kohe Tallinnasse kokakooli. Olen väga tänulik, et mul on olnud au töötada koos selle ala korüfeede ja väga tugevate kokkadega. Austan neid ja nende loomingut väga.