EVELIN ILVES | Sure või nälga ehk Haigemajade äraspidine „köögikunst” 

Keskealine ääremaalt pärit naine lamab peale vähioperatsiooni haiglas. See on moodne ja tehnoloogiat täis maja. Tal on seda kurja sarvilist juba hea mitu aastat ravitud, aga ikka on too põrguline mõne aja möödudes uue jõuga naasnud.

Ta on lihtne inimene. Lahke, empaatiline ja üldse mitte nõudlik. Ent seda, kuidas haigemajades patsiente toidetakse, ta endale ette kujutada ei osanud. Et maa ja päikese energiast võrsunud viljadest või ka elukaist sellist sodi suudetakse teha. Hakka või kahtlema, kas see tooraine ikka on kunagi maad või päikest näinud... Tase on ühtlaselt alla kannatuse piiri, olenemata linnast või raviasutuse staatusest.