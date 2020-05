Toiduuudised ODAVAD TOIDUD: 10 retsepti, kuidas konservist lihtsalt gurmeed teha Toidutare , täna, 15:15 Jaga: M

Kiire kodune kalaseljanka konservist Foto: Jaan Heinmaa

Eriolukorra tingimustes varusid paljud meist koju ekstrakoguses konserve, mis nüüd kapinurkasid koormavad. Kuidas need söögiks ära kasutada, niiet ka maitsev ja huvitav oleks? Meie retseptivõlurid on terve kevade neid retsepte pakkunud, vaatame need nüüd üle!