KOKKUHOIDLIK KOKKAJA | 10 kevadist maitsvat ja soodsat õhtusöögi ideed 

Pestoga ahjukartulid Foto: Jaan Heinmaa

See on tegelikult lihtne ja küllap paljudele mokka mööda kartulisuupiste, mis tänu juustuta valmistatud pestole sobib ka veganielustiili harrastajatele. Pestot aga annab praegu teha väga paljudest asjadest - karulaugust, naadivõrsetest, kaselehtedest.

Sametine ja väge täis nõgese-bataadisupp kikerhernestega Foto: Jaan Heinmaa

Sametine supp on väge täis - nõges, bataat ja kikerherned on kõik väga väärtuslikud komponendid. Erinevad vürtsid annavad leemele mõnusa maitse. Püreeri suppi piisavalt kaua, et see saaks võimalikult kreemine.