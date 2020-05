LÄÄNEMAA MAITSETE AASTA | Kokaõpetaja avab läbi vanaemade maitsemeenutuste Haapsalu kandi toidu võlu 

Mis on Lääne-Eesti toit? Miks sellest üldse rääkima peab? Mis on aegade jooksul muutunud? Kuhu edasi? Et üldse midagi Läänemaa toidu kohta öelda on aus alustada oma lapsepõlve mälestusest. Sest kõik me tuleme lapsepõlvest ja toidul on selles suur roll.

Olen kokkade õpetajana töötanud peaaegu 15 aastat. See on olnud huvitav ja põnev aeg. Olen üles kasvanud talus, lapsepõlv jäi nn nõukogude aega. Üks vanaemadest elas talus, teine esimest põlve linnas ehk Haapsalus. Mõlemad vanaemad olid põlised läänlased.

Mul on olnud hea võimalus jälgida, seda mis toimub siinsel toidumaastikul.

Läänemaa vanaemade maitsed

Maa-vanaema Mariast on mälestuses tervete kartulitega ja suurte sealiha kamakate, kruupide ja ilma porganditeta keedetud hapukapsasupp, mis teisel päeval oli alati parem. Lisaks veel kapsalohkudega ja poolikute porganditega ühepajatoit, kartulipuder ja soolapekiga tehtud munakaste. Soolvee all laual emailkausis taluvõi, raudpannil pliidi praeahjus küpsetatud vedelast pärmitaignast sai.