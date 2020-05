PUUST ETTE JA PUNASEKS! Miks ei tohi peale "kõlblik kuni" kukkumist söödavana näivat toitu tarbida 

Toit, millel on väljend „kõlblik kuni“, ei kõlba toiduks pärast märgistusel esitatud kuupäeva möödumist. Toit, millel on väljend „parim enne“, ei ole pärast esitatud kuupäeva möödumist enam parimate omadustega, kuid on teatud aja jooksul söögikõlbulik, kirjutab toidu üldnõuete büroo peaspetsialist Külli Johanson, Maaelublogis.

"Kõlblik kuni" tähistab kuupäeva, milleni võib toitu ohutult tarbida. Selline märgistus on kiiresti riknevatel toitudel nagu näiteks suitsutatud kala, lihatooted, salatid ja jogurtid. Pärast "kõlblik kuni" kuupäeva möödumist ei tohi seda toitu müüa, jagada ega tarbida, kuna säilimisaja möödumisel võivad selles arenema hakata tervisele ohtlikud mikroorganismid.

Kiirestiriknevate toitude puhul on eriti oluline pidada kinni pakendil esitatud säilitamise tingimustest, üldjuhul peab sellist toitu säilitama jahutatult ehk külmkapi temperatuuril +2…+6 ˚C. Samuti on oluline pidada kinni pakendil esitatud kasutamise tingimustest nagu näiteks „pärast pakendi avamist tarbida 3 päeva jooksul“.

“Parim enne” tähistab kuupäeva, milleni toode säilitab oma eeldatava kvaliteedi. Pärast “parim enne” kuupäeva möödumist võivad toidu kvaliteediomadused nt lõhn, maitse või tekstuur olla veidi muutunud, kuid on endiselt head ja teatud aja jooksul on see toit söömiseks veel ohutu. „Parim enne“ kuupäevaga on tähistatud leib, sai, küpsised, maiustused, maitseained, jahud, karastusjoogid, konserveeritud tooted ja paljud teised toidud. Kvaliteediomaduste muutustena võib tuua järgmised näited: maitseained ei pruugi olla enam nii aromaatsed, aga on endiselt head, leib ei ole enam nii pehme, aga on tarbitav ning hommikuhelveste vitamiinisisaldus võib olla langenud.