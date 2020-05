MEGHAN JA HARRY | Nad lasid lapsel meelega koogi ära plätserdada, sest see on moes? 

See vaatepilt omakorda püütalse professionaalse piltniku poolt igaveseks kinni ja siis saavad uked vanemad kaunistada lapsukese tuba või kenitleda sotsiaalmeedias.

Kui varem teadsid Briti ühe suurima tabloidi Daily Mail reporterid, et Meghan küpsetab oma esiklapse esimeseks sünnipäevaks padutervisliku suhkruvaba koogi, siis nüüd on saabunud täpsustus.

Lõhkumiskook on trend, mis on tasahilju kulgenud üle lombi ka Inglismaale. Vutitähe abikaasa Colleen Rooney tellis sellise ühe oma poegadest teiseks sünnipäevaks.

Miinuspool sellise tordikese puhul on aga asjaolu, et sünnipäev lõpeb samal hetkel või järkub vannitoas märksa vähem glamuursemana, sest tordilõhkumine on üsna räpakas tegevus.