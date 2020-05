KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Olin võrgumenüüst teinud valiku ... Ja kas sa näe, see ei kehti! 

Kaubanduskeskustes asuvad puhvetid on minu jaoks alati veidi kaheldava väärtusega. Enamasti kipuvad need ju alati sellised kiirsöökla moodi asjad olema – burgerid ja mu sihandne. Aga näe Tartu Kaubamaja all on end sisse seadnud Gustav, mis on pärit ühest hoopis teisest ja väärikamast suguvõsast. Ruumid on küll sellised tehnilise- ja külmavõitu, aga puhveti süda ehk köök on sooja ja õige koha peal.

Tõsi küll, algus oli minu jaoks pisukese pettumusega seotud. Olin võrgus olevast menüüst teinud endale mingi valiku ... ja kas sa näe, see menüü ei kehti! Et noh „oleme praeguses olukorras oma menüüd kärpinud“. Mhhh. No oleks siis ka võrgus kärpida võinud või mis?