SUUR NOSTALGIAGALERII | Legendaarne Kosmose tuub ei olnudki marmelaad ega jõudnud kunagi tähtede vahele Toidutare , täna, 12:50

Foto: Orkla

Paljude inimeste lapsepõlvemälestustesse kuulub legendaarne Kosmose tuub, mida valmistati Põltsamaal ajavahemikus 1964-1990 ja mille kohta on tänini liikvel erinevaid legende – et Kosmose tuubid käisid nõukogude kosmonautidega kosmoses, et tegu oli magusa marmelaadiga ning et tuubide tootmine oli salastatud. Veel tänagi saab toonase tehase järeltulija kirju palvega nostalgiline Kosmos tagasi poelettidele tuua. Tegelikult ei jõudnud Kosmos kunagi kosmosesse, magusast maiusest oli hapu tuubitoode väga kaugel ning Kosmose tuube müüdi igas Eestimaa toidupoes ehk mingist salastatusest ei olnud juttugi, on kirjas meediale saadetud teates. Kuigi paljud mäletavad Kosmost ekslikult marmelaadina, siis tegelikult oli selle toote liigitus ekstrakt ja see oli tulihapu. Kosmose ekstrakti valmistati naturaalsetest happerikastest puuvilja- ja marjamahladest, suhkrust ja sidrunhappest. Selle tarvis tihendati vaakumsead