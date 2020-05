KRIISIKÖÖGI VÄLJAKUTSE | Kuidas ma elus esimest korda pelmeene tegin ja vist õnnestusin 

Maitsesid nii hästi, et elukaaslane tõdes, et pärast kuute nädalat kodust isolatsiooni, olid need nagu tõeline restoranielamus. Üks oluline nüanss, mida ma taas ei teadnud, ent õnneks on asjatundlikke kolleege, kes ütlesid, et volditud ots jäetakse söömata. Ja tore oli, et me seda tegime, sest muidu oleks ma hiljem kõik kõhud punnis diivanil ägisenud.