Kuulsad PLT matkaleivad Foto: Jaan Heinmaa

Maailmas ja kulinaarias ringi rännates satud sa väga tõenäoliselt einevõileiva otsa, mida tuntakse kui BLT-d. Mis teha, kui üks asi on nii hea, et nimeks polegi vaja muud kui konkreetsete koostisosade ingliskeelsete nimetuste esitähti: B – bacon ehk peekon, L – lettuce ehk lehtsalat ja T – tomato ehk tomat. Eesti keele kirjapildi järgi PLT-s on kõik need kolm olemas, lisaks pane vahele ka mahlast kuumsuitsulõhet, mahedat sinepimajoneesi ja krapasakat sibulat ning matkamoon on valmis!