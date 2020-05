KLASSIKALISEST ERINEVALT: rabarbri-rukkivaht piimaga 

1. Koori ja tükelda rabarber ning pane vee ja suhkruga potti. Keeda rabarbrit 10 minutit, kuni see on pehme.

2. Püreesta poti sisu ja kurna läbi sõela. Alles jäänud rabarbripüree sobib niisama söömiseks, näiteks maitsestamata jogurtiga või saia peal moosina.

3. Kuumuta rabarbrimahl uuesti keema, lisa vanill ja pidevalt segades rukkijahu. Lase jahul madalal tulel keedes ja pidevalt segades 5 minutit paisuda.

4. Võta puder tulelt ja jäta jahtuma. Kui rukkipuder on külm, vahusta see mikseriga kohevaks. Serveeri rukkivahtu külma piimaga.