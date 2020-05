VALMIB 20 MINUTIGA: porgandi-kartulipüreesupp koos tuunikalakreemiga võileibadega 

1. Koori ja haki sibul ning porgandid õhukeselt. Tõsta mõlemad potti ja prae õlis mõni minut.

2. Samal ajal koori ja haki kartulid.

3. Lisa potti puljong, kartulikuubikud ja rosmariin ning hauta köögivilju, kuni need on pehmed.

4. Võta pott tulelt ja püreesta keedus ühtlaselt kreemjaks. Vajadusel lisa veidi kuuma vett, et saaksid meelepärase konsistentsiga püreesupi. Maitsesta suppi soola-pipraga. Serveerides puista üle seemnetega.