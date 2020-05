Toiduuudised SALAKAVALA KEVADE VASTU: kapsa-hakklihavorm karulauguga Blogi Jazzinokitchen , täna, 08:38 Jaga: M

Kapsa-hakklihavorm karulauguga. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Kuna kevad on salakaval, tuleks igaks juhuks toidulauale veel eriti palju vitamiine lisada. Karulauku veel metsas jagub ning poodides on ka juba värsket kapsast. Kapsavorm tuli minu retseptivaramusse, et jääda, kui elasin koos oma õega ning tema seda esiteks tegema hakkas. Siin aga üks veidi krehvtisem variant, kus lisaks karulaugule maitsekust ja toekust lisamas ka kanahakkliha.