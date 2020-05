TIIU TESTIB | Klassikalised kodujuustud: milline pole liiga vesine ega kuiv? 

Kaalulangetajate ja sportlaste seas on kodujuust väga populaarne tänu suurele valgu- ja kaltsiumisisaldusele, samuti on selles mitmesuguseid rasvhappeid. Millist topsi laiast valikust aga eelistada?

Kas teadsite, et kodujuustu algmaterjal on lõss, see pastöriseeritakse ja lisatakse juuretis. Seejärel lõigatakse mass teraliseks, nõrutatakse ja laagerdatakse kiirelt. Viimasena lisatakse rõõska koort, hapukoort või maitsestamata jogurtit ning maitsestatakse soolaga. Tegemist on seega pigem juustu kui kohupiimaga.

Kodujuustu kasutusvõimalused on uskumatult laiad. Sellest saab valmistada salateid ja võileivakatteid, seda võib lisada täidistesse, pirukatesse, kookidesse. Kodujuustude valik ka poeriiulil on suur! Pealegi on aina enam populaarsust kogumas ürtide, krabipulkade, seente ja muude maitselisanditega kodujuustud, ei puudu ka magusad tooted.

Tiiu testis osalesid klassikalised maitsestamata kodujuustud. Testijad hindasid ennekõike tera suurust, maitset ja mahlakust. Õige kodujuust tekitab koduse tunde!