PEAKOKA ANKEET | Lihtsaid maitseid pooldav Juhan Heinsalu õpetab kuulsat Mimosa kohukest tegema 

Restoran Mimosa peakokk Juhan Heinsalu sõnul võiks kriisiajal pöörduda lihtsamate maitsete poole. See aga ei tähenda, et erilisus või hea maitse kuidagi kaotsi läheksid.

Miks sa armastad süüa teha?

Mulle meeldib kogu protsess – teha head asja algusest lõpuni ise. Tore on, et ka lihtsad toidud on nauditavad. Nt tegime lihavõtete ajal eripakkumise magustoiduks ricotta-kohukesed šokolaadiglasuuris seesamiseemnetega.