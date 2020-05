Joogid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kolm puhastavat ja energiat andvat smuutit Evelin Ilves , täna, 08:30 Jaga: M

Smuutid Foto: PantherMedia/Scanpix

Jätkan sellelgi nädalal keha puhastavate ja värske energiaga laadivate jookidega. Need sobivad ideaalselt näiteks hommikusöögiks, aga ka nendega saab teha nn detox-päevi. Erinevad värvid lisavad erksust ja hoiavad motivatsiooni madala koormusega päevi tõeliselt nautida. Maks ootab, et kevadel tema suurpuhastus ette võetaks. Siin on kolm maitsvat võimalust: